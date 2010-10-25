Flash анимация и flash меню для Joomla 1.5

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок266 просмотров
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Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении.

ВСЯ графика будет разработана нашим дизайнером - от Вас только "оживить" это дело на flash

Joomla
13 лет назад
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Onym
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
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