Flash анимация и flash меню для Joomla 1.5

Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении.

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