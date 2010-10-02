Функциональное дополнение к Fancybox

От человека требуется свободное владение php и cURL. Прога не сложная, разрабатывалась для нас другим исполнителем, но некоторые функции не работают - нужно разобраться с кодом, кое что исправить кое что дописать чтобы все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать автосмену изображений для Jquery.Fancybox
Подробнее в ТЗ во вложении
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Несколько сложных сайтов на джумле, которые требуют вмешательства серьезного программиста. Планируется очень тесная интеграция компонентов. Такого еще никто не делал.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Описание в аттаче. Прошу предложить технологию о оценку по срокам\времени. Рассматриваются как онлайн, так и десктоп приложения.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Меня интересует приблезительная стоимость разработки программной части сервиса на подоби ICQ с нуля.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на сайт добавить сервис закладок. В закладки будут добавляться только страницы этого же сайта. Вся основная часть управления закладками - клиентская, ява-скрипт и jquery. На серверной стороне - обработка ajax запросов. ТЗ в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В скрипт нужно вставить модуль, который будет импортировать необходимые переменные в шаблон Word-файла и отправлять полученный word по указанному e-mailВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Постановка и настройка движка Joomla + небольшой редизайн шаблона. Под редизайном имеется в виду, что надо будет максимум поменять логотип на тот который я отдам, а так же заменить некторые картинки из шаблона, на переделаные. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Мне нужен конфигуратор, аналогичный этому: http://www.depocomputers.ru/config_depo_c1386_i116954_m2.aspx Вводная: Joomla 1.5 Задачи: 1. Он будет выводится в материалах. 2. Нужно иметь возможность, из админки Joomla, добавлять, удалять или изменять, позиции вывода (системные платы, процессоры, и т.д.). 3. Цены на единицу товара, не показываются, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $25
Мой сайт mathstore.ru работает на движке mediawiki. Некоторые страницы сайта (задачи по математике) должны иметь только платный доступ. Тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Export работает экспорт страниц из mediawiki и тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Import работает импорт страниц в mediawiki. Необходимо выключить функции ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужна программа которая будет искать в интернете всё где упоминаются определенные ключевые слова, например название компании. После чего будет сохранять в отдельный файл ссылки на страницы с этим упоминанием. Программа должна быть с фильтром например ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад