Импорт в word-шаблон средствами php

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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В скрипт нужно вставить модуль, который будет импортировать необходимые переменные в шаблон Word-файла и отправлять полученный word по указанному e-mail

PHP
13 лет назад
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
westry
Антон 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-1)
13 лет назад
$25
1 день
Всё сделал как и требовалось, помог настроить и поставить всё на хостинг. Рекомендую!
Отличный заказчик, в ходе работы подсказывал решение возникнувших проблем. Рекомендую.
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