Добработать модуль для Друпал

Версия Друпал 6.14

надо сделать так, чтобы показатели из user stats во views можно было привязать к определенному временному отрезку (допустим с 1 по 20 сентября и т.п.) - по умолчанию такой настройки во views по отношению к пользователям сделать нельзя - только к материалам.