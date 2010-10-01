Добработать модуль для Друпал

Всё очень просто! Нужно чтобы здесь - http://mygame.su - эти две панели были законнекчены, а юзеры разнесены а) по локалкам б) по интернету Оплата WMR
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Версия Друпал 6.14
надо сделать так, чтобы показатели из user stats во views можно было привязать к определенному временному отрезку (допустим с 1 по 20 сентября и т.п.) - по умолчанию такой настройки во views по отношению к пользователям сделать нельзя - только к материалам.
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