Перенос сайта с joomla на другую CMS

Господа! Необходимо реализовать следующие задачи: 1-Нужно сделать меню в точности как у lukoil.ru слева (работать должно так же четко), прикрутить туда страницы с текстом (предоставлю в html формате). 2-Вставить на сайт флеш - шапку и центральную флешку ...