Перенос сайта с joomla на другую CMS

Скрипт на PHP, плагин внутренней перелинковки для Wordpress - CrossLinker. Необходимо сделать так чтобы не учитывался регистр букв при выборе указанного слова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести содержимое сайта http://xdota.ru/ с joomla 1.0.12 lavra edition + phpBB 2 на другую CMS
Требуется высокая производительность.
Рассмотрю все предложения с разными CMS.
Оплата после завершения работы. 50% после показа работоспособности на вашем хостинге. Остальное после переноса на мой.
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