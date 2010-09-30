Автоматизированный каталог

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта требуется каталог следующего плана.

Пользователи вводят свои объявления по продаже, покупке или обмену автомобилей. Объявления появляются на сайте после модерации или одобрения админа.

Коротко все. Жду предложений.

аська 390831860

13 лет назад
gera07_79
Георгий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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