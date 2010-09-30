Доработка риэлторского сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Требуется php программист для доработки риэлторского сайта

1. Подключить платёжные системы.

2. Доработать регистрацию - добавить отправку кода и пароля через SMS на указанный клиентом номер телефона.

3. Реализовать возможность выбора объекта по карте и сохранение выбранных координат в базе.

4. Реализовать поиск в базе по выбранному району на карте.

13 лет назад
Komarov1953
Вадим 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад