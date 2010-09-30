Доработка риэлторского сайта

Нужно поправить шаблон для DLE. Предыдущий исполнитель исправил ошибку с отображением капчи и после этого у сайта появились косяки. Прошу обратиться тех, кто действительно сечёт в этом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется php программист для доработки риэлторского сайта
1. Подключить платёжные системы.
2. Доработать регистрацию - добавить отправку кода и пароля через SMS на указанный клиентом номер телефона.
3. Реализовать возможность выбора объекта по карте и сохранение выбранных координат в базе.
4. Реализовать поиск в базе по выбранному району на карте.
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