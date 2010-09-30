Сборка, верстка сайта, разработка меню

Скрипт на PHP, плагин внутренней перелинковки для Wordpress - CrossLinker. Необходимо сделать так чтобы не учитывался регистр букв при выборе указанного слова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа!
Необходимо реализовать следующие задачи:
1-Нужно сделать меню в точности как у lukoil.ru слева (работать должно так же четко), прикрутить туда страницы с текстом (предоставлю в html формате).
2-Вставить на сайт флеш - шапку и центральную флешку (предоставлю).Шапка будет на каждой странице, центральная флеш только на главной.
3-Повесить иконки, вмонтировать справа динамические котировки акций(пример lukoil.ru),под ними будут новости(возможно анимированные)-еще не решил.
4-Под шапкой будет бегущая строка(курс ЦБ) и дата, скрипт написан, нужно вмонтировать.
5-Повесить на сайт все материалы и документы, которые предоставлю.
6-Образцы цвета и размера текста предоставлю .
7-Сделать карту сайта и реализовать форму поиска по сайту.
8-Кол-во страниц=55-60
8-+ Мои комментарии и доработки(как правило по мелочам) в процессе.
9-Все в сборе должно работать как часы.
От Вас цена (должна быть адекватной) и сроки (также адекватные).
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