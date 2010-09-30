Сборка, верстка сайта, разработка меню

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Господа!

Необходимо реализовать следующие задачи:

1-Нужно сделать меню в точности как у lukoil.ru слева (работать должно так же четко), прикрутить туда страницы с текстом (предоставлю в html формате).

2-Вставить на сайт флеш - шапку и центральную флешку (предоставлю).Шапка будет на каждой странице, центральная флеш только на главной.

3-Повесить иконки, вмонтировать справа динамические котировки акций(пример lukoil.ru),под ними будут новости(возможно анимированные)-еще не решил.

4-Под шапкой будет бегущая строка(курс ЦБ) и дата, скрипт написан, нужно вмонтировать.

5-Повесить на сайт все материалы и документы, которые предоставлю.

6-Образцы цвета и размера текста предоставлю .

7-Сделать карту сайта и реализовать форму поиска по сайту.

8-Кол-во страниц=55-60

8-+ Мои комментарии и доработки(как правило по мелочам) в процессе.

9-Все в сборе должно работать как часы.

От Вас цена (должна быть адекватной) и сроки (также адекватные).

Верстка сайта
13 лет назад
goda2008cv
Николай 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Автоматизированный каталог

    Для сайта требуется каталог следующего плана. Пользователи вводят свои объявления по продаже, покупке или обмену автомобилей. Объявления появляются на сайте после модерации или одобрения админа. Коротко все. Жду предложений. аська 390831860

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать TOP 10 скрипт для Joomla

    Требуется написать скрипт для Joomla, который позволит посетителям голосовать за понравившуюся им песню и видеть топ 10 песен. Требования: 1) Данный топ должен быть полностью автономным. Т.е. независимым от других модулей сайта. 2) Песни с негативным рейтингом ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки на WebAsyst

    $40

    Нужно добавить несколько форм для товаров убрать карзину.В Статусе заказа добавить несколько полей в админки дополнительную инфу добавлять для статуса заказов.Формы прекрепляю.Подробности с человеком который работал уже с системой.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать PHP форму

    Есть форма http://limonad.kiev.ua/order.html дел на 5 минут,нужно добавить простую капчу,и сделать правильную проверку введенных данных в поля(имя,телефон,маил) и изменить поле ЯЩИК сделать простое поле,что бы ЧЕЛ сам вводил кол-во ящиков. Оплата по приват 24 без ВМЗ

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт для Вконтакте

    Нужен скрипт для Вк для массового добавления людей в группу, добавления людей из других групп, также отклонение приглашений. Сразу указывайте цену!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка риэлторского сайта

    Требуется php программист для доработки риэлторского сайта 1. Подключить платёжные системы. 2. Доработать регистрацию - добавить отправку кода и пароля через SMS на указанный клиентом номер телефона. 3. Реализовать возможность выбора объекта по карте и сохранение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад