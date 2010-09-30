Написать TOP 10 скрипт для Joomla

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Требуется написать скрипт для Joomla, который позволит посетителям голосовать за понравившуюся им песню и видеть топ 10 песен.

Требования:

1) Данный топ должен быть полностью автономным. Т.е. независимым от других модулей сайта.

2) Песни с негативным рейтингом попадают в архив и замещаються песнями из New Songs For Voting с высшим позитивным рейтингом. В принципе, актуальная 10-ка песен определяеться по рейтингу.

3) Скрипт надо сделать так, чтобы в случае поссивности голосуюших, количество голосов можно было бы поправлять вручную.

4) Должно быть видно последнего проголосовавшего мембера.

5) Голосовать могут только зарегестрированные пользователи, остальные могут слушать песни, просматривать топ.

6) Админка скрипта. Для получения более подробной информации по тому, как должна выглядеть админка скрипта, свяжитесь посредством ЛС, написав Ваш маил. Я вышлю файл.

Joomla
13 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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