PHP Приложение для работы с webmoney keeper light

Нужно написать парсер на PHP с админкой, отображающей результаты парсинга в виде таблиц и графиков. Данные эти парсятся изнутри аккаунта кипера лайт, сохраняются в базе.

Краткая суть:

1. Скрипт заходит с помощью сертификата в pda версию кипера лайта https://light.webmoney.ru/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx&pda

2. Парсит определенные данные оттуда.

3. Эти данные сохраняет в базу и предствляет их нам в виде графиков/таблиц.

4. Еще парсим и представляем определенным образом некоторые данные.

Программист должен обладать своим кипером лайт, на котором будет тестировать и кодить.

Выбранному кандидату из заявок постучу в icq.