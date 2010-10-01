Перенос сайта на LiveStreet

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
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Добрый, есть сайт сделанный на самописном смс. Требуется человек для переноса сайта на LiveStreet. Не каких предоплат, на попе по этому сайту до сих пор волосы рву. Сделал-залил-настроил-все супер-мани и уважуха + дальнейшее сотрудничество. Не чего сверх естественного не требуется. Если есть сомнения в моей порядочности, могу согласиться на гаранта с серча. Жду ваших предложений.

13 лет назад
kuzenstudio
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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