Перенос сайта на LiveStreet

Добрый, есть сайт сделанный на самописном смс. Требуется человек для переноса сайта на LiveStreet. Не каких предоплат, на попе по этому сайту до сих пор волосы рву. Сделал-залил-настроил-все супер-мани и уважуха + дальнейшее сотрудничество. Не чего сверх естественного не требуется. Если есть сомнения в моей порядочности, могу согласиться на гаранта с серча. Жду ваших предложений.