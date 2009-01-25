Сделать комплект флеш баннеров

$10
БаннерыЗавершен10 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется 3 не сложных, но привлекающих внимание баннера размерами 468x60 100x100 88x31 для сайта sesan.ru.

Все предложения оставляйте здесь.

15 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
pautinaweb
Александр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-2)
15 лет назад
$15
1 день
Все выполнено на все 150%. Хорошая работа за сравнительно небольшую плату. Отличный исполнитель. Будем сотрудничать!
Приятно было работать, надеюсь продолжить сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Сделать красивый яркий баннер 200х300

    Сделать красивый яркий баннер 200х300 Ширина 200 Высота 300 Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:) Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно. P.S. Блин вы что совсем ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка баннера

    Нужно разработать 2 баннера (желательно флеш) для сайта www.stone.ukrstroy.net. Размеры баннеров 240х350; 468х60. Возможно долгосрочное сотрудничество

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Бегущая строка

    Прошу изготовить банер для компании "Эко-Групп". Бегущая строка с текстом!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анимировать 5 маленьких картинок

    $25

    Нужен Флэшер для анимации 5 небольших элементов для сайта. В частности, пример: слово "КУРОРТ" нужно по нему как то красиво пробегал лучик.. или что то в этом роде.. цена вопроса 150р за 1 элемент

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать один баннер 210х350

    Нужно создать один gif баннер размером ширина 210 высота 350. Нужно в баннере написать такие слова как каталог предприятий, акция и т.д. подробнее в личке. Можно и флэф, но баннер должен быть простым, понятным, притягательным, читабельным:)))

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Несложный флеш-баннер

    Необходимо сделать несложный флеш-баннер, формат 300х180. заказчик - интернет-магазин, тематика - книжная. анимированный фон (плавное движение объектов) + вывод текстов на плашку сверху (3-4 слайда). работа в 2 этапа: 1) несколько вариантов оформления фона и плашек для согласования ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад