Доработать баннер

Доброго времени суток :)

Есть flash баннер, с готовым дизайном. Нужно написать к нему програмку которая бы позволяла автоматически менять в нем картинки. Количество картинок будет меняться. может 1 может 15. Грузим все картинки в какую-то папочку и они автоматически меняются в баннере. В принципе ничего сложного )

Исходник баннера есть.

Без предоплаты, оплата по факту. Webmoney или Yandex деньги.

Ваши предложения по цене и срокам?

Огромная просьба, в личку, аську, на почту, не писать ) С выбранным исполнителем свяжусь сама.