Доработать баннер

Здравствуйте, Нужен качественный, захватывающий динамичный gif-баннер. Размер 468х60. Весом до 25 кб. Описание в файле. Сроки - неделя. Кто победите в кункурсе, получит разработку баннеров для остальных товарных позиций. Цену назначайте сами. Всем спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток :)
Есть flash баннер, с готовым дизайном. Нужно написать к нему програмку которая бы позволяла автоматически менять в нем картинки. Количество картинок будет меняться. может 1 может 15. Грузим все картинки в какую-то папочку и они автоматически меняются в баннере. В принципе ничего сложного )
Исходник баннера есть.
Без предоплаты, оплата по факту. Webmoney или Yandex деньги.
Ваши предложения по цене и срокам?
Огромная просьба, в личку, аську, на почту, не писать ) С выбранным исполнителем свяжусь сама.
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