Доработать баннер

БаннерыЗавершен7 заявок310 просмотров
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Доброго времени суток :)

Есть flash баннер, с готовым дизайном. Нужно написать к нему програмку которая бы позволяла автоматически менять в нем картинки. Количество картинок будет меняться. может 1 может 15. Грузим все картинки в какую-то папочку и они автоматически меняются в баннере. В принципе ничего сложного )

Исходник баннера есть.

Без предоплаты, оплата по факту. Webmoney или Yandex деньги.

Ваши предложения по цене и срокам?

Огромная просьба, в личку, аську, на почту, не писать ) С выбранным исполнителем свяжусь сама.

15 лет назад
Morrigan
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Отлично выполненная работа! Быстро понял задание, выполнил все качественно и в срок. Спасибо! PS: Всем рекомендую :)
Спасибо. Хороший заказчик. Рекомендую.
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