Нужен классный, динамичный баннер 468х60

Баннер и Флаер для Апарт-Отеля Размеры баннера: 160 х 100 пикселей. Формат GIF. Размер флаера: 1/4 от А4 формата Подробное описание во вложенном файле. Основное требование: элегантность и вкус.Исполнителя выберу в течение 1-3 дней. Если есть идеи, пишите. ...