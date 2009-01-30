Нужен классный, динамичный баннер 468х60

БаннерыЗавершен13 заявок822 просмотра
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#1$

Здравствуйте,

Нужен качественный, захватывающий динамичный gif-баннер. Размер 468х60. Весом до 25 кб.

Описание в файле. Сроки - неделя.

Кто победите в кункурсе, получит разработку баннеров для остальных товарных позиций.

Цену назначайте сами.

Всем спасибо.

15 лет назад
romashov
Dmitriy 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Доволен работой с Ириной! Качество исполнительность на высшем уровне. Ирина без вопросов выполнила все требования, просьбы, корректировки. Отличный, безпроблемный дизайнер. Рекомнедую.
Замечательный заказчик. Подробно объясняет, что именно хочет получить. Очень терпелив. Оплата произведена без задержек
Заявки фрилансеров
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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