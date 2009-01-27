Анимированная иллюстрация

По уже готовой иллюстрации (вектор или растр) нужно сделать небольшую flash анимацию (например движение от ветра). 10-30$ за картинку. Картинок много.

Просьба указывать примеры подобной работы. По портфолио лазить не буду - без ссылки сразу удаляю.