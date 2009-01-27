Анимированная иллюстрация

Необходимо нарисовать 28 флеш-баннеров (7 идей по 4 размера). Баннера для продвижения крупных иностранных сервисов (типа ebay.com или swatch.com). Будут предоставлены дополнительный требования по размеру и анимации. Креативность приветствуется. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По уже готовой иллюстрации (вектор или растр) нужно сделать небольшую flash анимацию (например движение от ветра). 10-30$ за картинку. Картинок много.
Просьба указывать примеры подобной работы. По портфолио лазить не буду - без ссылки сразу удаляю.
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