Флеш - шапка и баннеры

Флэш-Шапка для сайта Виртуальный Торговый Центр Челябинска, сейчас сайт здесь mymgn.info.

В синих цветах, обыгрывает что это торговый центр, анимации не нужно много. Ширина 990 pix.

На основе этой же идеи и графики баннеры размеров 240x300, 468x80, 280х60.

Мне нужна креативная идея, а не просто техническое выполнение! Нужно красиво, запоминающееся,

но не навязчиво (посетители будут много времени проводить на сайте).

Само собой никаких шаблонов, бесплатного клипарта и прочей ерунды.

Предлагайте идею. Портфолио с флэш обязательно. Оплата только безопасная сделка.