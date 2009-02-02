Подогнать flash-баннер под определенные размеры

По уже готовой иллюстрации (вектор или растр) нужно сделать небольшую flash анимацию (например движение от ветра). 10-30$ за картинку. Картинок много. Просьба указывать примеры подобной работы. По портфолио лазить не буду - без ссылки сразу удаляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть swf-файл баннера (210х100). Нужно подогнать его под размеры:
(ширина х высота)
235px × 300px
215px × 200px
760px × 90px.
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