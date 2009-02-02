Нужен флеш-баннер, ТЗ внутри +фавикон

Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта. Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru). Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью. Как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условно делим баннер 468х60 на 4 равные части.
В первой части (слева) появляется человечек, под ним подпись «вы клиент» (подписи темно-серые). Стрелочка (оранжевая) идет от первой части ко второй.
Далее, человечек не исчезает, во второй части появляется пульсирующий мозг, подпись под ним «мы думаем». Снова стрелочка, от второй к третьей части (ничего не исчезает), изображение растущего вверх графика, подпись «посетители». К четвертой части тянется стрелочка, появляется знак денег (доллары, банкноты, стопка денег), подпись красным шрифтом «прибыль».
И наконец все это исчезает, и флешка начинается заново :)
Плюс фавиконку сделать из логотипа на сайте.
Сроки - 1-2 дня.
Пишите пожалуйста здесь, предложения скрыты от пользователей других.
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