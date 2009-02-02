Нужен флеш-баннер, ТЗ внутри +фавикон

$10
БаннерыЗавершен19 заявок285 просмотров
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Условно делим баннер 468х60 на 4 равные части.

В первой части (слева) появляется человечек, под ним подпись «вы клиент» (подписи темно-серые). Стрелочка (оранжевая) идет от первой части ко второй.

Далее, человечек не исчезает, во второй части появляется пульсирующий мозг, подпись под ним «мы думаем». Снова стрелочка, от второй к третьей части (ничего не исчезает), изображение растущего вверх графика, подпись «посетители». К четвертой части тянется стрелочка, появляется знак денег (доллары, банкноты, стопка денег), подпись красным шрифтом «прибыль».

И наконец все это исчезает, и флешка начинается заново :)

Плюс фавиконку сделать из логотипа на сайте.

Сроки - 1-2 дня.

Пишите пожалуйста здесь, предложения скрыты от пользователей других.

15 лет назад
Teamleader
Анатолий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
koMnom
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Сделал точно по ТЗ, получился забавный такой мозг вибрирующий =)
Хорошо поработали, я доволен!
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