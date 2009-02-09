Мультяшный баннер

БаннерыЗавершен29 заявок472 просмотра
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Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта.

Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru).

Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью.

Как один из вариантов:

первый кадр - коттеджи (домики) стоят в ряд

второй кадр - приближаемся к одному из домов

следующий кадр - видим то, что в доме - лампочки (светильники, люстры, выключатели), разгораивают друг с другом

следующий кадр - появляется пульт дистанционного управления, (или сотовый телефон, ноутбук). Лампочки начинают убегать, пульт стреляет в одну, попадает (она загорается), сигнал от этой лампочки передается на все остальные (они тоже загораются).

Пожелания к исполнителям - портфолио, приветствуется креативеость и чувство юмора.

В качестве продолжения сотрудничества следубщий шаг - нужна будет более подробная демка на данную тематику (как это сдаелано буржуями, мтожно глянуть на www.z-wave.com)

15 лет назад
sergsap
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Пока я рассматривал предложения от других фрилансеров, Андрей сделал баннер без предоплаты. Т.к. ТЗ изначально не было, то могу сказать, что мысль уловил и с задачей справился. Поэтому ставлю твердую пятерку (шутка). Рекомендую как добросовестного исполителя.
Доволен сотрудничеством.
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