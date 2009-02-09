Мультяшный баннер

Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта.
Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru).
Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью.
Как один из вариантов:
первый кадр - коттеджи (домики) стоят в ряд
второй кадр - приближаемся к одному из домов
следующий кадр - видим то, что в доме - лампочки (светильники, люстры, выключатели), разгораивают друг с другом
следующий кадр - появляется пульт дистанционного управления, (или сотовый телефон, ноутбук). Лампочки начинают убегать, пульт стреляет в одну, попадает (она загорается), сигнал от этой лампочки передается на все остальные (они тоже загораются).
Пожелания к исполнителям - портфолио, приветствуется креативеость и чувство юмора.
В качестве продолжения сотрудничества следубщий шаг - нужна будет более подробная демка на данную тематику (как это сдаелано буржуями, мтожно глянуть на www.z-wave.com)
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