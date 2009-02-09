Мультяшный баннер

Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта.

Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru).

Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью.

Как один из вариантов:

первый кадр - коттеджи (домики) стоят в ряд

второй кадр - приближаемся к одному из домов

следующий кадр - видим то, что в доме - лампочки (светильники, люстры, выключатели), разгораивают друг с другом

следующий кадр - появляется пульт дистанционного управления, (или сотовый телефон, ноутбук). Лампочки начинают убегать, пульт стреляет в одну, попадает (она загорается), сигнал от этой лампочки передается на все остальные (они тоже загораются).

Пожелания к исполнителям - портфолио, приветствуется креативеость и чувство юмора.

В качестве продолжения сотрудничества следубщий шаг - нужна будет более подробная демка на данную тематику (как это сдаелано буржуями, мтожно глянуть на www.z-wave.com)