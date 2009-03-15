Баннеры по готовым проектам

Нужен флеш баннер, все подробности через личку. Бюджет низкий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проекты для банеров. Gif анимация. До 15 долларов. Писать сюда, в личку не надо.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $10Баннеры23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://www.tollfreeforwarding.com/ На главной странице светиться флешка, где красиво описываются различные услуги, предоставляемые этой компанией. Нужно сделать аналогичную презентацию, только лучше. Без левой панели с текстом. Ширина 640px. Жду предложений, обязательно портфолио. Все детали опишу в процессе работы.Баннеры33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайт MyFootballCLub.ru В самый верх нужен баннер 800 х 70 или 800 х 90 (не более 60-70кб) Суть баннера - ссылка на сайт футбольного клуба "Олимпия" (fcolimpia.md) (которым будут управлять юзеры через сайт) По содержанию - логотип MyFootballclub.ru ...Баннеры18 заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайтов: www.from-hawaii.com www.aidhair.com Указывайте цену за 36 баннеров и за 1 баннер. Также укажите цену за статичный баннер и за Флэш. Предложения без цены - сразу в мусорную корзину. Размеры : 728 * 90 468 * 60 234 * 60 120 * 600 160 * ...Завершен15 лет назад
Нужно делать баннера (как с нуля, так и их ресайзы). Заказываю много и постоянною Предпочтение отдам дизайнерам с Украины. Оплата - нал, безнал, вебманиБаннеры63 заявкиЗакрыт15 лет назад
Итак нужно будет создать целую серию баннеров для нового проекта. Имеет 4 продукта ( смс боксы для мобильных телефонов вот ссылка на их описание http://telefon.com.ua/sms_fun/ все кроме isms ) так вот нужно будет для победы ...Баннеры6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Условно делим баннер 468х60 на 4 равные части. В первой части (слева) появляется человечек, под ним подпись «вы клиент» (подписи темно-серые). Стрелочка (оранжевая) идет от первой части ко второй. Далее, человечек не исчезает, во второй части появляется ...Завершен15 лет назад
Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта. Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru). Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью. Как ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Задача: определить шрифт и по возможности сделать надпись по образцу сама надпись: "Недвижимость в Турции от застройщика!", "Недвижимость в Турции от ЗАСТРОЙЩИКА!" образец во влажении. ваши цены и предложения.Баннеры17 заявокЗакрыт15 лет назад