Создание серии флеш баннеров для сайта

Условно делим баннер 468х60 на 4 равные части. В первой части (слева) появляется человечек, под ним подпись «вы клиент» (подписи темно-серые). Стрелочка (оранжевая) идет от первой части ко второй. Далее, человечек не исчезает, во второй части появляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак нужно будет создать целую серию баннеров для нового проекта. Имеет 4 продукта ( смс боксы для мобильных телефонов вот ссылка на их описание http://telefon.com.ua/sms_fun/ все кроме isms ) так вот нужно будет для победы в конкурсе придумать уникальный инетресный флеш баннер на один из продуктов и показать его. Баннеры будут делаться по приниципу:
- делаем один баннер большой ( 160x600 или 730x90 ) со своим сюжетом, и если он подходит то после этого данный сюжет нужно будет адаптировать под все форматы которые будем иметь, а именно вот перечено форматов баннеров которые будем использовать:
- 730x90
- 468x60
- 240x60
- 160x600
- 120x600
- 250x250
- 200x400
То есть от вас уникальная и оригинальная идея баннера, затем если она подошла то данную идею-сюжет адаптируете под все форматы. Всего получается 7 баннеров. Скажем так мюжет 1 всего далее адаптация ( самих баннеров нужно будет сделать по 5 - 7 на каждай из продуктов + адаптация ) поэтому я указываю цену за один сюжет + адаптация под все форматы в итоге после проверки.
Моя цена ~ 60$ можно плюс - минус.
Далее вот примеры баннеров которые именно заслуживают уважения и как показательно минимального качества которое хотел бы видеть от Вас, то есть если вы не можите сдлеать баннеры хотя бы такие как на примере, то тогда прошу не браться даже за проект.
Вот линк на примеры баннеров которые мне нравятся:
http://telefon.com.ua/tmp/jabox/600x90.html
http://telefon.com.ua/tmp/jabox/170x240_2.html
http://telefon.com.ua/tmp/jabox/b3.html
данные примеры лишь для того что бы понять на каком уровне должны быть баннеры, мне не нужны "пионеры" которые лишь стандартными средствами пытаюстя что то сделать, нужно именно оригинально и професионально.
Далее отбор будет по приниципу со всех работ выберется один победитель, может даже несколько ( не знаю как это технически возможно на сайте ), и далее он уже будет все остальные баннеры под все боксы, то есть порядка 30 сюжетов, так что заказ солидный.
Требования к баннерам: ( ВАЖНО )
- размер не более 25 kb
- баннер должен нести смысловую нагрузку для данного смс бокса, то есть как то быть узнаваем и точно передавать смысл данного приложения! Поэтому важно перждем чем делать баннер обязательно озанкомиться с полными возможностями данной программы ( их 4 Joke-box, love-box, happy-box, sex-box )
- Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта. Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru). Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью. Как ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Задача: определить шрифт и по возможности сделать надпись по образцу сама надпись: "Недвижимость в Турции от застройщика!", "Недвижимость в Турции от ЗАСТРОЙЩИКА!" образец во влажении. ваши цены и предложения.Баннеры17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
ТРебуется создание двух статичных баннеров для магазина. Все описание и ТЗ прилагаются.Завершен15 лет назад
- $10
Есть swf-файл баннера (210х100). Нужно подогнать его под размеры: (ширина х высота) 235px × 300px 215px × 200px 760px × 90px.Завершен15 лет назад
Задача: фотография. человек. при наведении плавный кивок примерно в 1 секунду. Основное: плавность, обработка краев движущейся части фотографии. Кивок должен происходить при наведении мышью 1 раз, т.е. кивает каждое наведение мышью.Завершен15 лет назад
Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п. Описание №2 (пример решения): ...Баннеры13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Изготовить баннер 728х90 для сайта www.baroza.com.uaЗавершен15 лет назад
- $150
Флэш-Шапка для сайта Виртуальный Торговый Центр Челябинска, сейчас сайт здесь mymgn.info. В синих цветах, обыгрывает что это торговый центр, анимации не нужно много. Ширина 990 pix. На основе этой же идеи и графики баннеры размеров 240x300, 468x80, ...Завершен15 лет назад