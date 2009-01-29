Создание серии флеш баннеров для сайта

# 1 — $

Итак нужно будет создать целую серию баннеров для нового проекта. Имеет 4 продукта ( смс боксы для мобильных телефонов вот ссылка на их описание http://telefon.com.ua/sms_fun/ все кроме isms ) так вот нужно будет для победы в конкурсе придумать уникальный инетресный флеш баннер на один из продуктов и показать его. Баннеры будут делаться по приниципу:

- делаем один баннер большой ( 160x600 или 730x90 ) со своим сюжетом, и если он подходит то после этого данный сюжет нужно будет адаптировать под все форматы которые будем иметь, а именно вот перечено форматов баннеров которые будем использовать:

- 730x90

- 468x60

- 240x60

- 160x600

- 120x600

- 250x250

- 200x400

То есть от вас уникальная и оригинальная идея баннера, затем если она подошла то данную идею-сюжет адаптируете под все форматы. Всего получается 7 баннеров. Скажем так мюжет 1 всего далее адаптация ( самих баннеров нужно будет сделать по 5 - 7 на каждай из продуктов + адаптация ) поэтому я указываю цену за один сюжет + адаптация под все форматы в итоге после проверки.

Моя цена ~ 60$ можно плюс - минус.

Далее вот примеры баннеров которые именно заслуживают уважения и как показательно минимального качества которое хотел бы видеть от Вас, то есть если вы не можите сдлеать баннеры хотя бы такие как на примере, то тогда прошу не браться даже за проект.

Вот линк на примеры баннеров которые мне нравятся:

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/600x90.html

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/170x240_2.html

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/b3.html

данные примеры лишь для того что бы понять на каком уровне должны быть баннеры, мне не нужны "пионеры" которые лишь стандартными средствами пытаюстя что то сделать, нужно именно оригинально и професионально.

Далее отбор будет по приниципу со всех работ выберется один победитель, может даже несколько ( не знаю как это технически возможно на сайте ), и далее он уже будет все остальные баннеры под все боксы, то есть порядка 30 сюжетов, так что заказ солидный.

Требования к баннерам: ( ВАЖНО )

- размер не более 25 kb

- баннер должен нести смысловую нагрузку для данного смс бокса, то есть как то быть узнаваем и точно передавать смысл данного приложения! Поэтому важно перждем чем делать баннер обязательно озанкомиться с полными возможностями данной программы ( их 4 Joke-box, love-box, happy-box, sex-box )