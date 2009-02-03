Нужны баннеры.

Есть сайт http://www.tollfreeforwarding.com/ На главной странице светиться флешка, где красиво описываются различные услуги, предоставляемые этой компанией. Нужно сделать аналогичную презентацию, только лучше. Без левой панели с текстом. Ширина 640px. Жду предложений, обязательно портфолио. Все детали опишу в процессе работы.