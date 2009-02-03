ursus

Андрей ursus

 
51 годРоссия/Сатка
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Серия баннеров

    Нужна серия качественных баннеров для обменника электронных валют. Подробности в личной переписке

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется программист.

    Автоматическому обменному пункту требуется опытный программист. Оплата сдельная, по договоренности. Основные задачи: Разработка автоматических обменов с онлайн-банками, поддержка проекта, написание дополнительных модулей.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Серия баннеров
Отличный заказчик, адекватен в общении и что очень радует всегда на связи, оплату произвел моментально, не откладывая на "потом". Рекомендую к сотрудничеству и в свою очередь надеюсь на заказы в будущем!
Работа была сделана быстро и качественно. Надеюсь в будущем продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно несколько баннеров.
Очень ответственный заказчик, четко поставил задачу и оплатил все вовремя.
Работа была сделана быстро и качественно. Остался доволен. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв