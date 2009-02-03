Нужна серия качественных баннеров для обменника электронных валют. Подробности в личной переписке
Баннеры1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Нужна серия качественных баннеров для обменника электронных валют. Подробности в личной переписке
Автоматическому обменному пункту требуется опытный программист. Оплата сдельная, по договоренности. Основные задачи: Разработка автоматических обменов с онлайн-банками, поддержка проекта, написание дополнительных модулей.
Нужны динамические баннеры gif или png. Размер 468*60 и 100*100 . Вес не более 30-40кб.
Нужны стандартные баннеры в формате gif. Связь через аську 457691.