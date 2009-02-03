Нужен рекламный gif баннер

Есть проекты для банеров. Gif анимация. До 15 долларов. Писать сюда, в личку не надо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер (стильный, четкий, легкий) нужен в двух размерах. Тематика рекламного баннера - онлайн казино.
Стиль, текст, размеры - согласуем.
Анимация, кол-во слайдов, дизайн, длительность, эффекты и пр. - все по вашему выбору. Ничего сложного не нужно, главное, чтобы смысл доходил до адресата.
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