Красивый флеш-баннер для женщин

Нужны несложные анимированные гиф банеры. Вам будет предоставлена тема по которой нужно сделать банер, вы сами придумываете для него креатив и контент. Требования: 1. Два банера 728х90 и 300х250 одинакового содержания. 2. Анимированный банер - Обычно 3 чередующихся слайда ...