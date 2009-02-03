Красивый флеш-баннер для женщин

Есть проекты для банеров. Gif анимация. До 15 долларов. Писать сюда, в личку не надо.
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Нужен красивый флеш-баннер с идеей для рекламы продукта аналога актимеля-иммунеле, продукт в основном для женщин, поэтому тематика и стиль дожны быть соответствующие.
Баннер 240-400
Присылайте портфолио с баннерами и идеи по возможной реализации.
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