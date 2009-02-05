Анимированные несложные гиф банеры

Нужны несложные анимированные гиф банеры.

Вам будет предоставлена тема по которой нужно сделать банер, вы сами придумываете для него креатив и контент.

Требования:

1. Два банера 728х90 и 300х250 одинакового содержания.

2. Анимированный банер - Обычно 3 чередующихся слайда с задержкой секунды 3, затем долгая задержка секунд 10-15, затем все повторяется.

3. Примелимое качество картинки, размер банера скажем до 100кб (чуть больше тоже не страшно)

3. Оплата на рублевый кошелек вебмани, возможна предоплата. (15 долларов за эти 2 банера). Если есть возможность пейпала, то еще лучше.

4. Сроки выполнения порядка 2 дней (плюс-минус).

Если все хорошо, то в идеале ищется для продолжительного сотрудничества.