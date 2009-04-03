Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше).

Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.)

Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение сроков и стоимости продолжу с теми, чья работа и расценки меня устроят.

PS: Прошу в ICQ не писать, все только в комменты этого проекта.

PPS: Прошу тех, у кого нет портфолио не писать.

UPD: Нужна будет рисованная анимация, анимация типа слайд шоу не подходит.