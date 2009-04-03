Flash Баннер

БаннерыЗавершен18 заявок481 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше).

Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.)

Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение сроков и стоимости продолжу с теми, чья работа и расценки меня устроят.

PS: Прошу в ICQ не писать, все только в комменты этого проекта.

PPS: Прошу тех, у кого нет портфолио не писать.

UPD: Нужна будет рисованная анимация, анимация типа слайд шоу не подходит.

15 лет назад
Kichee
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
14 дней
Отличное качественное исполнение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! (PS: Проект был на 350$)
Очень хороший заказчик. Четкоя постановка задачи на изготовления банера.Своевременная оплата. Одни положительные емоции. С удовольствием буду исполнять проекты данного заказчика.
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