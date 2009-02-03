Требуется создание двух баннеров и еще кое-что.

Требуется создание двух баннеров на сайт и еще кое-то. Несложно.

1. Требуется нарисовать баннеры, ссылающиеся по таким путям друг на друга и следующего содержания:

1.1 с http://inphase.ru/ на http://raifashion.ru

(«одежда известных брендов по доступным ценам»), баннер должен быть относительно простым, фактически просто текст на фоне. Размер баннера и цветовую гамму выбрать в соответствии с сайтом где он размещен, не монотонно и не кричаще. Фон баннера может содержать названия известных брендов, приведенных ниже, например: Gucci, PRADA, D&G и т.д., конечно же, в соответствии с их оригинальным стилем (т.е. несколько популярных названий, как подложка для фона);

1.2 с http://raifashion.ru на http://inphase.ru/

(здесь будет чередование инфо на баннере по 5 сек: сторона А – текст «INPHASE», как во вложенном примере «лого_1», только без слова “Moscow”, в том же стиле и цвете; сторона Б (т.е. следующие 5 сек) – текст «Салон ухода за волосами», цвета те же, только наоборот - белый фон, черные буквы).

2. На сайте http://raifashion.ru

-поверх текста (то есть как бы фоном, подложкой) на главной странице разместить следующую информацию:

SALE!!!

СКИДКИ!!!

от 10 до 40 %

на весь ассортимент

Текст расположить органично, в соответствии с пропорциями сайта и текста. Цвет яркий малиновый. Информацию необходимо выделить мигающей строкой, периодически увеличиваясь и уменьшаясь в размере.

3. на сайте http://edgash.ru/

На главном рождественском баннере (который над текстом) пририсовать снежинки (белые или голубоватые), текст баннера сделать:

«SALE!!!

СКИДКИ!!!

от 10 до 30 %

на весь ассортимент»

Возможно он будет мигать как-то, примерно как сейчас или что-то вроде.

Работа должны быть выполнена качественно и в нормальные сроки, ибо объем совсем небольшой. По ценам – предлагайте свои условия. Адекватные люби приветствуются! : - )

Ответ писать на мыло: [email protected] или в асю – 216 163 016. Жду оперативных товарищей! )