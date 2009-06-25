3 flash баннера

$50
БаннерыЗавершен29 заявок547 просмотров
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Требуется разработать 3 flash баннера

630*120 1 единица

250*345 2 единицы

тематика баннеров - создание сайтов.

Бюджет небольшой. Срок 2 недели.

Буду рад работать с тем у кого есть наработки в этой теме.

Оплата по факту создания. Подробности при личном общении.

Дорогим студиям не беспокоить.

Будет выбран исполнитель предложивший наиболее преемлемый бюджет по соотношению цена\качество.

Бюджет ? не явлеется перспективным. Если Вы сами не знаете сколько это стоит, значит никогда это не делали

15 лет назад
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
markinyan
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$35
3 дня
Ян нарисовал все баннеры красиво - с душой. Смог сделать именно тот сюжет который требовался. Как будто прочувствовал концепцию и проникся идеей. Очень грамотный исполнитель.
Работал с этим заказчиком с удовольствием. Без вопросов сделал предоплату, четко обсудили и проговорили задание. Короче говоря, сотрудничали успешно и в теплой атмосфере. Если Алексей обратится еще - с удовольствием буду работать с ним.
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