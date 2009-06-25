Требуется разработать 3 flash баннера

630*120 1 единица

250*345 2 единицы

тематика баннеров - создание сайтов.

Бюджет небольшой. Срок 2 недели.

Буду рад работать с тем у кого есть наработки в этой теме.

Оплата по факту создания. Подробности при личном общении.

Дорогим студиям не беспокоить.

Будет выбран исполнитель предложивший наиболее преемлемый бюджет по соотношению цена\качество.

Бюджет ? не явлеется перспективным. Если Вы сами не знаете сколько это стоит, значит никогда это не делали