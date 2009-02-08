Анимированный гиф банер

Вчерашний объявлений конкурс пропал из базы по не понятным мне причинам, по этому повторяю еще раз. Нужно разработать баннер для тендерного центра YPAG.RU http://www.ypag.ru/tenders/ Цель баннера: просто и лаконично донести тем кто ищет поставщиков о новой и удобной ...