Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше). Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.) Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно сделать? Баннер
Вес не более 350 килобайт
размеры 234 на 60 пикселей
формат .gif (не флеш) 5 слайдов (смотри файл пример - там формат gif)
1 "Аренда 4-5 дней 8000 р.
2 плазменная панель 42" (текст и картинка - картинка есть)
3 напольная стойка, DVD
4 доставка и монтаж
5 Оплата нал/безнал, бартер"
на каком то из слайдов нужно вставить логотип. (можно не на одном а на нескольких)
Исполнителя выберу вечером. Работа срочная. Все материалы прикреплены к файлу.
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