Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше). Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.) Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение ...