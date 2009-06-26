Баннер

$10
БаннерыЗавершен25 заявок334 просмотра
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Что нужно сделать? Баннер

Вес не более 350 килобайт

размеры 234 на 60 пикселей

формат .gif (не флеш) 5 слайдов (смотри файл пример - там формат gif)

1 "Аренда 4-5 дней 8000 р.

2 плазменная панель 42" (текст и картинка - картинка есть)

3 напольная стойка, DVD

4 доставка и монтаж

5 Оплата нал/безнал, бартер"

на каком то из слайдов нужно вставить логотип. (можно не на одном а на нескольких)

Исполнителя выберу вечером. Работа срочная. Все материалы прикреплены к файлу.

15 лет назад
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
45 отзывов(-3)
15 лет назад
$10
1 день
Сделал баннер быстро и качественно. Учел все пожелания. По просьбе вносил нужные доработки. Оценка 10 баллов.
Отличный, адекватный заказчик. Чётко поставил задачу, быстро оплатил. Приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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