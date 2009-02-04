Разработать 2-4 баннера 500х200px

БаннерыЗакрыт44 заявки385 просмотров
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Интересует разработка дизайна ряда баннеров (статических промокартинок-обзоров) размером 500х200px, а также 240*400 и еще несколько вариантов.

Без портфолио не обращаться.

15 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$20
1 день
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