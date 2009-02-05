Нужна серия баннеров

Требуется создание двух баннеров на сайт и еще кое-то. Несложно. 1. Требуется нарисовать баннеры, ссылающиеся по таким путям друг на друга и следующего содержания: 1.1 с http://inphase.ru/ на http://raifashion.ru («одежда известных брендов по доступным ценам»), баннер должен быть относительно простым, ...