eurostarpoker

Виталий Иванов eurostarpoker

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен логотип

    Необходимо разработать логотип для сайта понравившийся вариант будет оплачен сразу. тематика -покер предоставление информации для игроков в покер Название: bestrb.com подпись под лого:лучший rake back ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо отобразить во флеше данные

    Необходимо отобразить во флеше данные которые получаем по этой ссылке http://www.eurostarpoker.com/xmlFeeds.aspx?type=ActivePlayers размер флеша 185x125 что бы цифры при их изминение плавно прокручивались в новые цвет фона черный цифры белые

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна программа

    Игроки с сайта скачивают покерную программу и устанавливают себе на компьютер . В установленных файлах содержится графика покерных столв . Нужна программа в которой были бы представлены варианты выбора графического оформления столов.Для легкой замены ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо отобразить во флеше данные
Отлично!
Хороший исполнитель - остался доволен работой, сделал все качественно, на 10 баллов. С пониманием отнесся к доработкам, невольно возникающим при исполнении проектов. В общем, 10 баллов!
Ответный отзыв
scoutori
Виталий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Нарисовать карты
Приятно было работать... быстро и четко поставлено задание :) спаибо