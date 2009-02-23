Нужно составить семантическое ядро.

Есть несколько сайтов. в среднем 10-15 слов. В силу отсутствия времени, готов отдавать такую работу на аутсорсинг. Задача - провести внутреннюю оптимизацию: создать карту продвижения, проанализировать запросы. наполнить сайт контентом (заказать тексты на textbroker.ru, принять их потом, согласовать) прописать ...
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