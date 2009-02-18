Есть несколько сайтов. в среднем 10-15 слов. В силу отсутствия времени, готов отдавать такую работу на аутсорсинг.

Задача - провести внутреннюю оптимизацию:

создать карту продвижения, проанализировать запросы.

наполнить сайт контентом (заказать тексты на textbroker.ru, принять их потом, согласовать)

прописать ВСЕ теги

добавить новые страницы (если есть необходимость)

создать проект и фильтры в сапе/сеопульте.

за один сайт плачу 1000-2000 р.

также возможно создание проекта в сапе, прогон по каталогам, по соц. закладкам,постинг по блогам.

также часто бывает работа по наполнению сайтов,

интересуют исполнители только с рейтингом и отзывами. лучше из Питера.

не менее полугода в сервисе, >5 отзывов по SEO, свободное время днем и вечером.