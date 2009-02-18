Прогон сайта по каталогам 1PS

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок223 просмотра
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Необходимо прогнать до 30 сайтов по каталогам 1PS

от исполнителя требуется составить качесвтенное описание предоставленного списка сайтов

согласно данной форме http://billing.fidohost.net/catalog.php (аналог формы на сайте 1ps.ru)

ну и далее выбрать весь каталог и прогнать по их базе.

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕ:

срок прогона 1 сайта: ....

стоимость прогона 1 сайта: ...

ЗЫ

счет в системе 1PS я оплачиваю отдельно вернее пополняю перед прогоном.

Оплата осущесвтляется любым удобным для вас способом:

1. сервис безопасных сделок

2. прямым платежом на ваш электронный счет в системе WebMoney

(гарантия мой перс аттестат wmid:147756267580 , BL:300)

При выборе второго варианта оплата только и только по факту сразу после прогона сайтов.

При выборе первого аналогично, но для вашего спокойствия средства среждства будут предварительно зачислены на счет гарант сервиса weblancer

15 лет назад
hustla
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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