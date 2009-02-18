Прогон сайта по каталогам 1PS

- обмен ссылками, отслеживание размещенных ссылок, составление базы данных - оплата за каждую ссылку зависит от веса ссылки - напишите ваши условия оплаты. - оплата переводится после наработки определенного количества ссылок (например каждые 20 ссылок). Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо прогнать до 30 сайтов по каталогам 1PS
от исполнителя требуется составить качесвтенное описание предоставленного списка сайтов
согласно данной форме http://billing.fidohost.net/catalog.php (аналог формы на сайте 1ps.ru)
ну и далее выбрать весь каталог и прогнать по их базе.
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕ:
срок прогона 1 сайта: ....
стоимость прогона 1 сайта: ...
ЗЫ
счет в системе 1PS я оплачиваю отдельно вернее пополняю перед прогоном.
Оплата осущесвтляется любым удобным для вас способом:
1. сервис безопасных сделок
2. прямым платежом на ваш электронный счет в системе WebMoney
(гарантия мой перс аттестат wmid:147756267580 , BL:300)
При выборе второго варианта оплата только и только по факту сразу после прогона сайтов.
При выборе первого аналогично, но для вашего спокойствия средства среждства будут предварительно зачислены на счет гарант сервиса weblancer
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