Прогон сайта по каталогам 1PS

Необходимо прогнать до 30 сайтов по каталогам 1PS

от исполнителя требуется составить качесвтенное описание предоставленного списка сайтов

согласно данной форме http://billing.fidohost.net/catalog.php (аналог формы на сайте 1ps.ru)

ну и далее выбрать весь каталог и прогнать по их базе.

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕ:

срок прогона 1 сайта: ....

стоимость прогона 1 сайта: ...

ЗЫ

счет в системе 1PS я оплачиваю отдельно вернее пополняю перед прогоном.

Оплата осущесвтляется любым удобным для вас способом:

1. сервис безопасных сделок

2. прямым платежом на ваш электронный счет в системе WebMoney

(гарантия мой перс аттестат wmid:147756267580 , BL:300)

При выборе второго варианта оплата только и только по факту сразу после прогона сайтов.

При выборе первого аналогично, но для вашего спокойствия средства среждства будут предварительно зачислены на счет гарант сервиса weblancer