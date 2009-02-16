Нужна контекстная реклама для сайта детских игрушек. Готов выслушать советы и предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вывести сайт из бана Яндекса. Не индексируется около полугода. В аккуанте вебмастера и поиске только главная страница. На запросы по поводу причин такого положения Яндекс не отвечает.
Возможно дальнейшее сотрудничество по оптимизации и продвижению.
Указывайте, пожалуйста, сроки и сумму.
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