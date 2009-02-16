Вывести сайт из бана Яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок223 просмотра
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Требуется вывести сайт из бана Яндекса. Не индексируется около полугода. В аккуанте вебмастера и поиске только главная страница. На запросы по поводу причин такого положения Яндекс не отвечает.

Возможно дальнейшее сотрудничество по оптимизации и продвижению.

Указывайте, пожалуйста, сроки и сумму.

15 лет назад
ower_xz
Олег 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад