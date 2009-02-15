План для продвижения интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки141 просмотр
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Нужен маркетинговый план для продвижения интернет магазина.

Рекомендации\Цены.

Ресурсы где можно разместить баннера, контекстную рекламу.

Страна Украина.

Конкретные предложения в пм или квип.

15 лет назад
manower
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
seychas
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$200
5 дней
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