Нужно вставить тексты на сайт http://garderobchik.com.ua/, двигло shopscript webasyst. В прикрепленном файле висит то что нужно вставить + разделы.
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо срочно внести правки(сегодня!!!) в верстку интернет магазина на Друпале. - поправить отображение статусов в админке; - сделать не обязательные поля при оформлении заказа; - добавить один копирайт в товар; - поправить отображение картинки на главной в ие ...Закрыт12 лет назад
- $1000
В общем есть сайт http://abraudurso.ru/, его нужно полностью переделать на html 5, т.е. что бы сохранилась вся динамичность. Движок и все дела, на исполнителе. Сайт должен отображаться во всех последних браузерах под win, а так же под ...Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо очень срочно внести правки в интернет магазин, на друпале. Подробности скину на почту. Не каких предоплат, сначала работа потом оплата.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Категории: Наруто Ссылка с видео хостинга или соц. сети Наруто все сезоны - количество серий 440 штук. Наруто Фильмы - количество фильмов 8 штук. Наруто OVA 6 - количество фильмов 6 штук. Найти и залить на сайт, где брать я скажу Наруто ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сверстать и сделать сайтн на Drupal. Есть полное техническое задание и дизайн в psd. Внимание, Тз написано на Украинском языке. Вот кратко о сайте: 1. Найменування домену. www.ektarent.com. В рядку адреси залишити іконку favicon. 2. Найменування та опис сайту. Оренда світлодіодних екранів, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно сделать оффлайн-каталог. Для записи на диск, например. Вот техзадание. Техническое задание на создание электронного каталога 1. Назначение • Предоставление информации об участниках выставки • ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен контент менеджер для сайта Privatnamarka.com. Обязанности: - заполнение сайта товарами; - перенос товаров с другого сайта; В офисе или на удаленную работу. З.п. по договоренности. Виталик +380672391150Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт(babyincar.ua) следующего характера: 1. На главной странице сайта, сделать слово Акции кликабельным(важно). 2. В Раздел акции внести правки по выводу товара согласно прикрепленному рисунку(вожно). 3. Сделай возможным вывод под категорий производителей(пояснения будут в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер. Нужен контент менеджер который умеет работать с shop-script вэб асист, а именно правильно составлять csv файлы. Суть работы следующая, необходимо в ручную перенести товар с одного сайта на другой, есть доступы к фтп, но проблемма ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужен сео текст для досок объявления, раздел мебель. Предлагайте цену сроки. Подробности отпишу в личку. Ключи: - купить+Диваны+киев; - купить+Матрасы+киев; - купить+Ортопедические матрасы+киев;Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
Вот что мне сказал мой, "недопрогроммсит". 1) плагин System - JV Zoom не работает (выводит единицы на экран при просмотре товара); 2) не могу вывести дублированое меню чилдренов виртуамарта в другом месте шаблона, какие-то глюки 3) мои скрипты ...Завершен13 лет назад
- $10
Добрый вечер! Нужно мега-срочно сверстать 404! Макет в псд.HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Добрый день! Нужно заверстать сайт с psd шаблона на WordPress. Сроки две недели. Предоплата 30 wmz, остальное по завершению. Шаблон простой.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер, хочу Продвинуть итернет магазин для Украинского гугля. Предлагайте стоимость\сроки. Предпочтение отдам Киевским сеошникам. Нужно подобрать слова. Юзабилити и кликабельность уже сделанны. Сео конторам не беспекоить. Прежде чем начнем работать, хочу увидеть 2 сайта которые Вы вывели в топ. (Это можно ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброй ночи! Нужно перевести 32 страницы Английского текста с pdf файла. Это мануал к телефону. Предлагайте сроки\цену.Переводы39 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
1. Название компании (так как должно быть написано в логотипе): FREEART 2. Область или сфера деятельности компании: Искусство, различные виды искусства в разных направлениях WEB –портал, продажа товаров и услуг в Украине. 3. Фирменные цвета, которые необходимо использовать (ваши пожелания): Цвета ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интересует продвижение интернет магазина в гугле по след кулювым словам: Дотянуть до первой страницы: ноутбук, продажа ноутбуков, купить ноутбук киев, ноутбуки asus, ноутбуки acer, ноутбуки samsung , ноутбуки toshiba, ноутбуки aspire, ноутбуки ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуеться три контент менеджера для добовления фотографий и описания для интернет магазина shop-rubin.com.ua: Нужно набить следующие разделы: Ноутбуки и аксессуары Компьютерная периферия Комплектующие для ПК Выбирайте раздел смотрите и предлагайте цену. З.ы. будет набираться три контент менеджера, желательно имеющие ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо залить около 300 позиций, наименования товара, но перед этим все картинки переделать из псд в jpeg Архив 1.7 гб. Пишите сумму будем договариваться, предлагайте сроки. Есть структура разложенная по папкам. Осталось только создавать разделы и добавлять фоткиНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад