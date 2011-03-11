manower

Сергей manower

 
46 летУкраина/Бахмут
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
www.google.com.ua

  • Нужно срочно внести маленькие правки в Drupal

    Добрый день! Необходимо срочно внести правки(сегодня!!!) в верстку интернет магазина на Друпале. - поправить отображение статусов в админке; - сделать не обязательные поля при оформлении заказа; - добавить один копирайт в товар; - поправить отображение картинки на главной в ие ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать сайт с Flash на Jquery

    $1000

    В общем есть сайт http://abraudurso.ru/, его нужно полностью переделать на html 5, т.е. что бы сохранилась вся динамичность. Движок и все дела, на исполнителе. Сайт должен отображаться во всех последних браузерах под win, а так же под ...

    HTMLjQueryFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт видео материалами

    Категории: Наруто Ссылка с видео хостинга или соц. сети Наруто все сезоны - количество серий 440 штук. Наруто Фильмы - количество фильмов 8 штук. Наруто OVA 6 - количество фильмов 6 штук. Найти и залить на сайт, где брать я скажу Наруто ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт на Drupal

    $500

    Необходимо сверстать и сделать сайтн на Drupal. Есть полное техническое задание и дизайн в psd. Внимание, Тз написано на Украинском языке. Вот кратко о сайте: 1. Найменування домену. www.ektarent.com. В рядку адреси залишити іконку favicon. 2. Найменування та опис сайту. Оренда світлодіодних екранів, ...

    Drupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash листалка журналов

    Добрый день! Нужно сделать оффлайн-каталог. Для записи на диск, например. Вот техзадание. Техническое задание на создание электронного каталога 1. Назначение • Предоставление информации об участниках выставки • ...

    Flash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести правки в интернет магазин Vertumart

    Добрый день! Необходимо внести правки на сайт(babyincar.ua) следующего характера: 1. На главной странице сайта, сделать слово Акции кликабельным(важно). 2. В Раздел акции внести правки по выводу товара согласно прикрепленному рисунку(вожно). 3. Сделай возможным вывод под категорий производителей(пояснения будут в ...

    Правки на сайт
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести товар

    Добрый вечер. Нужен контент менеджер который умеет работать с shop-script вэб асист, а именно правильно составлять csv файлы. Суть работы следующая, необходимо в ручную перенести товар с одного сайта на другой, есть доступы к фтп, но проблемма ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст для досок объявлений

    Добрый день! Нужен сео текст для досок объявления, раздел мебель. Предлагайте цену сроки. Подробности отпишу в личку. Ключи: - купить+Диваны+киев; - купить+Матрасы+киев; - купить+Ортопедические матрасы+киев;

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оперативно разобраться и решить проблему (Joomla)

    $40

    Вот что мне сказал мой, "недопрогроммсит". 1) плагин System - JV Zoom не работает (выводит единицы на экран при просмотре товара); 2) не могу вывести дублированое меню чилдренов виртуамарта в другом месте шаблона, какие-то глюки 3) мои скрипты ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвинуть интернет магазин китайской техники

    Добрый вечер, хочу Продвинуть итернет магазин для Украинского гугля. Предлагайте стоимость\сроки. Предпочтение отдам Киевским сеошникам. Нужно подобрать слова. Юзабилити и кликабельность уже сделанны. Сео конторам не беспекоить. Прежде чем начнем работать, хочу увидеть 2 сайта которые Вы вывели в топ. (Это можно ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с англ. 32 стр.

    Доброй ночи! Нужно перевести 32 страницы Английского текста с pdf файла. Это мануал к телефону. Предлагайте сроки\цену.

    Переводы39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для арт студии Freeart

    $40

    1. Название компании (так как должно быть написано в логотипе): FREEART 2. Область или сфера деятельности компании: Искусство, различные виды искусства в разных направлениях WEB –портал, продажа товаров и услуг в Украине. 3. Фирменные цвета, которые необходимо использовать (ваши пожелания): Цвета ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сео для интернет магазина

    Интересует продвижение интернет магазина в гугле по след кулювым словам: Дотянуть до первой страницы: ноутбук, продажа ноутбуков, купить ноутбук киев, ноутбуки asus, ноутбуки acer, ноутбуки samsung , ноутбуки toshiba, ноутбуки aspire, ноутбуки ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Набить контент в интернет магазин

    Требуеться три контент менеджера для добовления фотографий и описания для интернет магазина shop-rubin.com.ua: Нужно набить следующие разделы: Ноутбуки и аксессуары Компьютерная периферия Комплектующие для ПК Выбирайте раздел смотрите и предлагайте цену. З.ы. будет набираться три контент менеджера, желательно имеющие ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Залить контент на DLE

    Надо залить около 300 позиций, наименования товара, но перед этим все картинки переделать из псд в jpeg Архив 1.7 гб. Пишите сумму будем договариваться, предлагайте сроки. Есть структура разложенная по папкам. Осталось только создавать разделы и добавлять фотки

    DLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Программа на PHP, для сервисного центра
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Работа выполнена в кратчайший срок, работой доволен. Продолжаем дальше работать. Исполнителем очень доволен.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта от брэнда
спасибо, будем еще сотрудничать, очень хороший заказчик
Ответственно отнесся... сделал все за сутки.
Ответный отзыв
secobb
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Вставить тексты на сайт
Четкое ТЗ, оплата во время. Рад сотрудничеству.
Оперативно и качественно.
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Текст для досок объявлений
Все отлично. ТЗ хорошее, быстрая проверка и оплата в срок. С ув., Владислав
Работа выполненна раньше поставленного срока и на выщем уровне.
Ответный отзыв
Doc_007
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Оперативно разобраться и решить проблему (Joomla)
Все условия для выполнения работы предоставлены. Оплата сразу же. Приятно сотрудничать) PS отдельный привет вашему программисту :)
Хороший исполнитель, помог решить проблему в самые кротчайшие сроки. Рэспект.
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