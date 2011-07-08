Необходимо наполнить сайт видео материалами

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Наруто

Ссылка с видео хостинга или соц. сети

Наруто все сезоны - количество серий 440 штук.

Наруто Фильмы - количество фильмов 8 штук.

Наруто OVA 6 - количество фильмов 6 штук.

Найти и залить на сайт, где брать я скажу

Наруто Манга - количеко комиксов 546 штук.

Блич:

Наруто все сезоны - количество серий 329 штук

Блич Фильмы - количество серий 4 штук

Блич ова - количество серий -3 штуки

Блич Манга - 455 комиксов

Хвост Феи:

Хвост Феи сериал - количество серий 90

Хвост Феи ова - 2 фильма

Аватар легенда об аанге

3 сезона - 100 серий.

Все видео материалы берем:

vkontakte

rutube

Описание серий берет с:

wiki

Мангу берем с:

Где найдем)))

Движок DataLife 9.X

Итого нужно:

Наполнить видео: 982 - 1000 штук + найти и разместить о них описание

Залить комиксов: 1000 - 1010 штук, залить на сайт и разместить вместе с описанием.

з.ы. Пишите сроки - цены. Желательно что бы была команда контентов, так как сделать нужно как можно скорее.