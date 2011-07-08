Необходимо наполнить сайт видео материалами

Есть ряд статей (в районе 60 штук), их необходимо добавить на сайт. Статьи готовы, лежат в ворде. К большей части статей есть список ключевых слов. Что требуется на выходе: 1) добавление всех статей через систему управления, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Категории:
Наруто
Ссылка с видео хостинга или соц. сети
Наруто все сезоны - количество серий 440 штук.
Наруто Фильмы - количество фильмов 8 штук.
Наруто OVA 6 - количество фильмов 6 штук.
Найти и залить на сайт, где брать я скажу
Наруто Манга - количеко комиксов 546 штук.
Блич:
Наруто все сезоны - количество серий 329 штук
Блич Фильмы - количество серий 4 штук
Блич ова - количество серий -3 штуки
Блич Манга - 455 комиксов
Хвост Феи:
Хвост Феи сериал - количество серий 90
Хвост Феи ова - 2 фильма
Аватар легенда об аанге
3 сезона - 100 серий.
Все видео материалы берем:
vkontakte
rutube
Описание серий берет с:
wiki
Мангу берем с:
Где найдем)))
Движок DataLife 9.X
Итого нужно:
Наполнить видео: 982 - 1000 штук + найти и разместить о них описание
Залить комиксов: 1000 - 1010 штук, залить на сайт и разместить вместе с описанием.
з.ы. Пишите сроки - цены. Желательно что бы была команда контентов, так как сделать нужно как можно скорее.
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