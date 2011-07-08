Нужен копипаст на сайт

Здравствуйте,необходимо перенести один раздел с сайта (раздел прай лист и все его товары) на www.cms14.prgmm.ru. Сроки: сегодня до вечера. Жду Ваших предложений по стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлена и настроена CMS.
Ваша задача - прокопипастить контент через браузер.
Работа простая, бюджет 300рублей
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