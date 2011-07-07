Описания стран для сайта в html-файл

Здравствуйте, ищу исполнителя, который умеет размещать рекламу на форумах так чтобы ее потом не удаляли. В посте должны быть анкоры, список предоставлю исполнителю. Рекламировать надо http://nazivka.com/. Каждый пост должен быть красивым и развернутым, на каждом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовить HTML файлы с описанием стран (68 штук).
Подробности в аську 423117008
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется постер по судостроению, крюингу 1 пост = 5 р.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо собрать базу совместимости акб и зарядок для ноутов. 33 центра за строку, или доллар за три. нужно несколько подрядчиков - большой объем! источник наглядный, подробности icq 11 шесть 071 5 О 9Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Работа с клиентскими (не b2b) туристическими отзывами. Участие в обсуждениях на тур. форумах, вопросах/ответах. Основные ресурсы - туры, отзыв, айда, топхотелс, вотпуск, туризм, турхит, травел.маил.ру и др. Вы регистрируетесь на данных ресурсах и размещаете сообщения. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется наполнить 4 темы мувики картинки анектоды девушки 0,1$ за пост в среднем по 100 постов в темеНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами копипастом. Есть исходный сайт, скопировать оттуда название, цену * на наш коэффициент, описание, проставить размеры, производителя, 3 фотографии. Вставить эти данные в соответствующие разделы нашего магазина. Порядка 300 позиций. Ваши цены за одну позицию ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно в ручную разметить объявлениЕ на разных портал подробности ТОЛЬКО в аську 423117008Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разместить объявление по доскам объявлений. Текст объявления есть и список досок есть. Все подробности в ICQ: 495-059-884Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $130
В магазин детской одежды сделанном на Shop-Script надо выставить новую коллекцию. Есть прайс-лист от поставщиков, схематичные изображения товаров, надо создать новые разделы на сайте и добавить туда товары. При этом разобраться по картинке к ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. Найти новость о недвижимости которая имеет значение для всей России или для Оренбургской области. 2. Копипастом разместить текст на сайте, ссылку на сайт источник и вставить картинку-миниатюру. Движок вордпресс. работа регулярная.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад