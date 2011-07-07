Тематический копипаст

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок286 просмотров
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1. Найти новость о недвижимости которая имеет значение для всей России или для Оренбургской области.

2. Копипастом разместить текст на сайте, ссылку на сайт источник и вставить картинку-миниатюру.

Движок вордпресс. работа регулярная.

12 лет назад
ant40in
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
stormysoul
Елена 
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$2
5 дней
Лена, спасибо за работу. Доволен результатом и внимательным отношением к задаче. Будем продолжать сотрудничать.
Антон очень порядочный и внимательный человек, все договоренности были соблюдены. Буду рада продолжать сотрудничество. Спасибо за быструю оплату.
K1R
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Могу охарактеризовать Артема как ответственного исполнителя. Держит сроки, внимательно отнесся к заданию.
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