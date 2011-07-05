Проект "Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email".

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel, база содержит 1273 строк.

В базе данных 6 колонок: 1) порядковый номер 2) название организации 3) Код региона 4) Адрес 5) ссылка на веб-сайт 6) контактный емейл.

В базе данных уже заполнены колонки 1) порядковый номер 2) название организации 3) Код региона 4) Адрес, требуется найти сайт по названию организации, скопировать адрес сайта и контактный email в базу данных.

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных.

На выполнение задачи срок 10 дней с момента старта.

Оплата 1000 рублей, перечислением или наличными.

Объем работы большой (1273 строк) и монотонный, потребуется усидчивость.

Список компаний из телекоммуникационного, ит сектора, поэтому как правило у 99% есть сайт.

Множество организаций из этой базы знакомы мне лично, поэтому я легко проверю работу и я буду требовать с Исполнителя качество выполняемой работы.

Срок 10 дней не жесткий, и можно передавать выполнение работы порциями, например по 300-500 строк.

За отказ от выполнения работ выставляю негативный отзыв.