Необходимо собрать качественные картинки

Пред ТЗ постинг вакансий по порталам. Предоставлю одну вакансию с разными заголовками. Её надо запостить на 144 портала разово, плюс на 19 из них же поднимать её в топ или осуществлять репостинг раз в неделю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Необходимо сделать качественную подборку картинок (найти картинки в интернете). Профилирующая тематика - биржа форекс / финансовые рынки. Поскольку качественных картинок по данной тематике не так много, то подойдут также любые смежные финансовые тематики, например - деньги.
Изображения должны быть качественные, большого разрешения (не менее 500 пикселей по одной из сторон). Урлы сайтов на картинках должны отсутствовать. Фраз на картинках на английском языке также следует избегать. В идеале все картинки должны быть подогнаны под одно разрешение (в зависимости от развертки - горизонтальные, вертикальные, квадратные), но без искажения изображения (исходники также передаются мне).
Оплачиваю 5$ за тысячу изображений. Некачественные картинки оплачиваться не будут.
Для начала необходимо 2 тысячи картинок. Возможно привлечение нескольких фрилансеров.
P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.
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