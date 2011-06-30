Наполнить каталог товарами

Есть сайт: http://cms3.prgmm.ru/

Необходимо туда перенести все товары с двух сайтов

http://rubezh.ru/

http://arsenal-sib.ru/

Нужно вносить только название товара и фото ! Описание и цену не нужно !

Наш сайт стоит на удобной самописной цмске,сроки до вторника

Приоритет стоимости.

Пишите сразу стоимость за всю работу а не отдельно за позицию товара.

Жду Ваших предложений.