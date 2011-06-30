Наполнение сайта

Есть сайт http://goo.gl/w74kQ

Нужно его наполнить.

Требования

1 если это цитата, то автора обязательно пишем в таглайне

2 никакой порнографии(во всех смыслах) и пошлости...

3 побольше философии, спорта, музыки, юмор(не плоский), эротика

4 если тырите чужое то нужно изменить текст (перефразировать, не касается цитат и т.п.) или картинку

Укажите цену за единицу и сколько реально можете сделать?