Подыскать не менее 3 (трех) резюме семейных пар

$20
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок229 просмотров
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Необходимо подобрать на сайтах кадровых агентств и других ресурсах не менее 3 (трех) резюме соискателей на работу в качестве семейных пар в загородных поместьях.

Требования к соискателям :

1. Гражданство, в порядке предпочтительности: РФ, Украина, Беларусь.

2. Семейная пара должна обязательно состоять в официальном браке.

3. Готовность работать у одного работодателя в течение не менее, чем 2 года.

Уважаемые господа Weblancers, прошу Вас иметь в виду, что резюме, в которых не указаны контактные данные соискателя работы не рассматриваются.

Прошу Вас учесть это.

12 лет назад
vlom53_wbl
Владимир 
70 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MariyaUA
Мария 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Я полностью удовлетворен работой Марии Белай (MariyaUA) по моему проекту. Работа была выполнена оперативно. Фактически выполненный объем работы оказался больше, чем в ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марией.
Владимир замечательный заказчик! Четкие ТЗ и оперативная оплата работы - рекомендую!