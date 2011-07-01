Подыскать не менее 3 (трех) резюме семейных пар

Нужно исходя из шаблона 2 объявлений - уникально их размножить и опубликовать на досках объявлений, форумах (подходящих тематики объявления), тендерах, и т.д Пишите сроки, сумму, количество объявлений которые сможете опубликовать. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать на сайтах кадровых агентств и других ресурсах не менее 3 (трех) резюме соискателей на работу в качестве семейных пар в загородных поместьях.
Требования к соискателям :
1. Гражданство, в порядке предпочтительности: РФ, Украина, Беларусь.
2. Семейная пара должна обязательно состоять в официальном браке.
3. Готовность работать у одного работодателя в течение не менее, чем 2 года.
Уважаемые господа Weblancers, прошу Вас иметь в виду, что резюме, в которых не указаны контактные данные соискателя работы не рассматриваются.
Прошу Вас учесть это.
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