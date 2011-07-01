Подыскать не менее 3 (трех) резюме семейных пар

Необходимо подобрать на сайтах кадровых агентств и других ресурсах не менее 3 (трех) резюме соискателей на работу в качестве семейных пар в загородных поместьях.

Требования к соискателям :

1. Гражданство, в порядке предпочтительности: РФ, Украина, Беларусь.

2. Семейная пара должна обязательно состоять в официальном браке.

3. Готовность работать у одного работодателя в течение не менее, чем 2 года.

Уважаемые господа Weblancers, прошу Вас иметь в виду, что резюме, в которых не указаны контактные данные соискателя работы не рассматриваются.

Прошу Вас учесть это.