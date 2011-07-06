Опубликовать объявления

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Нужно исходя из шаблона 2 объявлений - уникально их размножить и опубликовать на досках объявлений, форумах (подходящих тематики объявления), тендерах, и т.д

Пишите сроки, сумму, количество объявлений которые сможете опубликовать.

Спасибо.

12 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
orendimko
Дмитрий 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Отлично все сделал, инициативный исполнитель,работаем дальше! Молодец.
Сотрудничество, основанное на взаимоуважении. Очень понравилось работать с Егором – ответственный работодатель!